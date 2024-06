Koopmeiners e Calafiori, pronti i contratti Juve: la convinzione di Giuntoli

La questione rinnovi

La prima operazione in via di definizione, in questo senso, riguarda Kaio Jorge: il Cruzeiro, infatti, a patto che vengano rispettati gli accordi verbali già presi e che il giocatore superi senza intoppi le visite mediche, è prossimo a riportare in patria l’attaccante. Alla Juventus circa 7 milioni tra parte fissa e bonus, per quanto una piccola parte sia destinata al Santos da cui era stato prelevato, oltre al 30% sull’eventuale futura rivendita. Ma nell’agenda di Giuntoli vanta un posto di rilievo anche il tema rinnovi, con la situazione Adrien Rabiot prossima a evoluzioni decisive. I bianconeri hanno messo sul piatto una proposta da 7,5 milioni all’anno per due stagioni più una terza opzionale, il transalpino vuole definire il suo futuro prima dell’imminente inizio degli Europei. I prossimi giorni per Madame Veronique, la mamma-agente del centrocampista, si annunciano risolutivi. E alla Continassa continua a serpeggiare l’ottimismo. A proposito: lavori in corso anche per il prolungamento del “talentino” Luis Hasa (2004), il cui contratto intanto è stato portato in automatico al termine del 2025.