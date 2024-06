La Germania vince in rimonta, cade l'Inghilterra. Milik ko nel tris della Polonia

La Polonia domina in casa contro l'Ucraina nella vittoria per 3-1: gara chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Walukiewicz, Zielinski e Romanczuk. Per l'Ucraina in gol è andato il solito Dovbyk. Da segnalare dopo appena cinque minuti di gioco un brutto infortunio a Milik, costretto a lasciare il posto in campo a Urbanski. La Germania va sotto nel primo tempo contro la Grecia a causa della rete di Masouras ma nella ripresa arriva la rimonta: prima il pari firmato da Havertz e poi nel finale la rete decisiva di Gross. Male l'Inghilterra contro l'Islanda, sotto nei primi 45 minuti di gioco a causa della rete messa a segno da Thorsteinsson. La nazionale di Southgate non trova la via del pari, in attacco delude Kane.