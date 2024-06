Uefa sotto accusa: nuova grana a pochi giorni dall’Europeo

La grana per l'Uefa

E qui viene la grana per l’Uefa e la vendita dei biglietti per gli Europei. «L’UEFA autoproclama il monopolio del mercato della rivendita escludendo tutti gli altri operatori, anche quelli che offrono garanzie di sicurezza come quelle offerte da Ticombo. Di conseguenza, anche nelle giurisdizioni in cui la legge non vieta la rivendita, organizzatori come l’Uefa tentano di imporre attraverso i loro termini e condizioni generali un monopolio sulla rivendita che ostacola la concorrenza e nuoce agli interessi dei consumatori». Interessi che sono, per esempio, la possibilità di rivendere il biglietto per un imprevisto che impedisce di assistere alla partita. L’Uefa, secondo Ticombo, offre molto meno tempo per sfruttare questa possibilità e, inoltre, «l’Uefa partecipa anche alla fissazione dei prezzi assicurandosi che i biglietti non siano in genere rivenduti a un prezzo inferiore a quello del mercato primario (vendita iniziale)». Insomma, una serie di violazioni che, secondo Ticombo, danneggiano il consumatore e che violano le leggi sulla libera concorrenza. Tutto questo sarà l’oggetto di una serie di azioni legali contro l’Uefa presso la Commissione Europea e contro lo Stato belga per richiedere l’applicazione delle normative europee nel diritto nazionale.