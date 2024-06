"Koopmeiners? Non si possono avere dubbi: è da Juventus per due ragioni"

«È un attaccante completo. Per me Gianluca starebbe bene in tutte le squadre».

Di che tipo di giocatore stiamo parlando?

«È un giocatore a cui non manca niente. Certo all’inizio ha fatto un po’ di fatica ad adattarsi al calcio di Gasperini ma quando ha capito che cosa vuole da lui è esploso. E ora stiamo vedendo il vero Scamacca, l’attaccante che fa tanti gol. Ogni tipo di gol».

Come caratteristiche un po’ le assomiglia?

«Per la potenza fisica ci assomigliamo. Lui forse è più tecnico ma io me la cavo un po’ di più con la testa. Era il mio colpo preferito. La fame? Quando giochi a questi livelli la fame c’è per forza».

Quale è il segreto del successo dell’Atalanta?

«Il segreto è una società che ha fatto un grandissimo lavoro fin dall’inizio. Fin da quando sono arrivato io nel 2011. C’era un progetto ambizioso. E giorno dopo giorno è stato costruito qualcosa. Oggi si sta raccogliendo i frutti vincenti di un grande lavoro che hanno svolto nel corso delle stagioni».

E poi c’è Gasperini…

«È un allenatore che ha trasformato l’Atalanta. C’è una squadra totalmente diversa dalle altre. È a sua immagine e somiglianza. Non c’è dubbio che il merito di certe vittorie sia suo».

La sorprende che non sia stato chiamato da un grande club?

«Secondo me è stato chiamato ma ha capito che Bergamo è il posto giusto per lui, per il suo progetto di calcio. È il posto in cui può vincere e divertire una città intera».