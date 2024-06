Serbia, tris in Svezia prima di Euro 2024: i minuti giocati da Vlahovic e Kostic

La Serbia vince la sfida contro la Svezia. Gli uomini di Stojkovic trovano il successo sul campo dei gialloblù nell'ultimo impegno amichevole prima dell'esordio all'Europeo, che vedrà i balcanici partecipare al torneo per la prima volta da nazione indipendente. L'ultima partecipazione risale infatti al 2000 con la selezione jugoslava. Fatica invece a rialzarsi la Svezia di Kulusevski , affidata al nuovo ct Tomasson dopo la mancata qualificazione a Euro 2024. Alla Friends Arena di Solna, Vlahovic e compagni si impongono con il risultato di 3-0.

A sbloccare le marcature ci pensa Milinkovic-Savic, che al 18' riceve di testa l'assist di Zivkovic e batte Olsen. I padroni di casa riescono ad aggiudicarsi il possesso palla, ma nella ripresa i balcanici trovano il doppio vantaggio con una triangolazione vincente inizata dall'attaccante bianconero - partito titolare - che serve Mladenovic sulla fascia, il quale lancia in porta Mitrovic che al 60' calcia di prima e supera il portiere svedese. 10 minuti dopo, l'altro bianconero Kostic - subentrato nel secondo tempo - serve in contropiede Tadic che mette il risultato in cassaforte.

Le altre partite

Negli altri incontri amichevoli della giornata, l'Ungheria di Marco Rossi supera Israele con il finale di 3-0. Termina in parità invece la sfida tra Svizzera di Yakin e l'Austria di Rangnick. Stesso esito anche nelle sfide Slovenia-Bulgaria e Perù-Paraguay. Questi tutti gli altri risultati:

Ungheria-Israele: 3-0

Svizzera-Austria: 1-1

Slovenia-Bulgaria: 1-1

Perù-Paraguay: 0-0

Portogallo-Croazia: in corso