Manita Spagna all'Irlanda del Nord, Italia avvisata: a segno capitan Morata

Successo interno per la Spagna, che supera l'Irlanda del Nord nell'ultima sfida amichevole prima dell'esordio all'Europeo contro la Croazia nel match in programma il 15 giugno alle ore 18 - gli uomini di Dalic hanno battuto il Portogallo in trasferta nell'altra amichevole di giornata - . Le Furie Rosse, che dopo la sfida contro i balcanici affronteranno l'Italia nella seconda giornata del girone il 20 giugno, si sono imposte con il finale di 5-1. A sbloccare le marcature ci pensano tuttavia gli ospiti, che vanno a segno al 2' minuto di gioco con Ballard.