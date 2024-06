Rooney e gli Europei: retroscena Thuram, Zidane, il cucchiaio di Pirlo e Buffon

Rooney, retroscena Thuram e Zidane

Il racconto parte dal 2004, debutto per Rooney negli Europei, in una partita non banale come quella contro la Francia: "Prima della gara uno dei giornalisti mi mostrò un articolo in cui Lilian Thuram diceva che ero troppo giovane per avere un impatto. Nella mia testa ho pensato: 'Ok, vedremo.... Non ci ho perso il sonno, ma ho deciso che, se ne avessi avuto l'occasione, l'avrei spaccato. E l'ho fatto. Se ci fosse stato il VAR sarei stato espulso. Durante la partita ho avuto la sensazione che Thuram fosse intimorito da me. Di sicuro ha capito chi ero, questo è certo".

Rooney era ad inizio carriera, ma le sue qualità e la sua personalità si erano già palesate. E lo dimostrò, nella stessa partita, anche davanti ad uno dei calciatori più forti di sempre: "Invece di preoccuparmi di tutti i grandi giocatori francesi, ho pensato solo a cosa avrei fatto quando avrei avuto la palla, e all'inizio ho fatto un tunnel a Zinedine Zidane. In quel momento non ci ho pensato molto. È stato solo dopo la partita, quando i compagni ti mandano dei messaggi. Abbiamo giocato molto bene, ma Beckham ha sbagliato un rigore quando eravamo in vantaggio per 1-0 e Zidane ha segnato due volte dopo la mia sostituzione. Il giorno dopo ho detto a Sven: 'Se mi avessi lasciato in campo non avremmo perso'. Sven si mise a ridere. Credo che gli piacesse la mia sicurezza".