La Francia resta a secco con il Canada. Poker Slovacchia, tris Georgia

Nell'ultimo test amichevole prima dell'esordio a Euro 2024, in programma il 17 giugno contro l'Austria, la Francia non va oltre lo 0-0 contro il Canada. La nazionale di Deschamps, tra le principali candidate alla vittoria finale in Germania, crea tanto ma non riesce ad abbattere il muro eretto dalla selezione di Marsch. In campo dal primo minuto i milanisti Maignan e Theo Hernandez (anche l'ormai ex Giroud) e l'interista Marcus Thuram. Restano in panchina lo juventino Rabiot (tiene banco il rinnovo) e il nerazzurro Pavard. A un quarto d'ora dalla fine entra anche Mbappé, ma niente da fare per i Galletti.