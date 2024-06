Szczesny in Arabia da Ronaldo! Addio Juve a un passo, si tratta con l’Al Nassr

Secondo il "The Athletic", l'Al Nassr sarebbe in trattativa con la Juventus per assicurarsi le prestazione di Wojciech Szczesny, impegnato in questo mese negli Europei con la sua nazionale. Al giocatore è stato offerto un contratto biennale da 16 milioni l'anno. In caso di accordo, si potrebbe chiudere già in settimana. Il trasferimento in Arabia Saudita del portiere polaccco, che ritroverebbe così Cristiano Ronaldo, aprirebbe la strada alla titolarità di Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza al centro della trattativa condotta dalla dirigenza bianconera e della quale si attende la fumata bianca. Inoltre, la cessione di Szczesny contribuirebbe ad alleggerire il monte ingaggi, uno degli obiettivi perseguiti da Cristiano Giuntoli.