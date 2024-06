"Rudiger-Fullkrug, lite e spinte durante l'allenamento Germania": cosa è successo

Fullkrug contro Rudiger, cosa è successo

La Bild riporta che durante un esercizio di cross in uno spazio ristretto Fullkrug e Rudiger, avversari diretti, si agganciano ripetutamente. Rudiger trattiene più volte l'attaccante tirandolo a terra. Dopo un duro duello, Fullkrug si ritrova improvvisamente a terra imprecando contro Rüdiger e gridando con rabbia verso l'assistente Mads Buttgereit: “Perché non fischi!”.

L'attaccante si avvicina al difensore dei Blancos, i due si spintonano e arrivano quasi alle mani costringendo l'allenatore in seconda Sandro Wagner ad intervenire per separarli. La tensione tra i due prosegue anche nella pausa rinfresco, Wagner va da Rudiger per cercare di calmarlo mentre questi applaudiva ironicamente l'attaccante del Dortmund il quale, stizzito, rientra in campo. Rudiger invece, per calmarsi, lascia il campo andando a correre con il preparatore.