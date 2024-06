Ronaldo pronto per Euro 2024: doppietta show, tris Portogallo con l'Irlanda

Il Portogallo si avvicina ad Euro 2024 nel migliore dei modi. La nazionale guidata da Roberto Martinez nell'ultima amichevole disputata prima dell'esordio ai prossimi Europei si è infatti imposta con il risultato di 3-0 contro l' Irlanda . Ad aprire le marcature ci ha pensato Joao Felix , a segno al 18' su assist di Bruno Fernandes . Nel secondo tempo, invece, è stato il solito Cristiano Ronaldo a raddoppiare e a chiudere di fatto la sfida con un gol strepitoso: controllo di destro, gioco di gambe, palla sul sinistro e tiro perfetto sotto l'incrocio. CR7, che a breve ritroverà Szczesny all' Al Nassr , si è poi ripetuto mettendo a segno la sua doppietta personale. Buone indicazioni dunque per i portoghesi, che faranno il loro debutto nel torneo continentale il 18 giugno contro la Repubblica Ceca per poi concludere il Gruppo F giocando contro la Turchia di Yildiz e la Georgia di Kvaratskhelia .

Amichevoli, le altre sfide

In serata ha trovato il successo in amichevole anche l'Irlanda del Nord che si è imposta con il risultato finale di 2-0 contro l'Andorra. Nel pomeriggio, invece, l'Ucraina ha dato spettacolo con un netto 4-0 contro la Moldavia. Vince per 2-0 anche la Grecia contro Malta, mentre Cipro si impone per 4-1 contro San Marino. Poker anche per Israele che supera 4-0 la Bielorussia.