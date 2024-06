Noemi, Tananai e non solo: artisti, eventi e programma di Casa Azzurri per tifare Italia agli Europei 2024

A Iserlohn appuntamento tutti i giorni dal 12 giugno a ‘ Casa Azzurri ’. Il luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale e punto di riferimento per le attività dei partner della FIGC ospiterà eventi , concerti , show cooking , assicurando tanto divertimento. Immancabile il maxischermo per seguire le partite di Euro 2024. A fare da colonna sonora alle giornate di 'Casa Azzurri' sarà la musica di Radio Italia , partner ufficiale della Nazionale che dal 14 giugno sarà in onda con interviste e live condotti dalla speaker Ilaria Cappelluti . Le attività di animazione e intrattenimento, e alcuni collegamenti giornalieri saranno invece a cura di Sergio Labruna , già voce ufficiale allo stadio per la Nazionale.

Euro 2024, a Casa Azzurri i concerti di Noemi, Tananai e Mr Rain

Casa Azzurri sarà anche la location per la grande musica dal vivo. I concerti in programma saranno quattro: Noemi sarà la prima a salire sul palco venerdì 14 alle 19, mentre il giorno dopo sarà il turno della Fondazione Giacomo Puccini (tenore, soprano e pianista). Il 19 giugno alle 20.15 il protagonista della serata sarà Tananai, mentre il 23 alle 19.30, sarà la volta di Mr. Rain. Non solo musica a Casa Azzurri, ma anche buona cucinana, con lo show cooking del Pastry Chef Dario Nuti previsto per giovedì 20, giorno in cui l'Italia sarà a Gelsenkirchen per affrontare la Spagna nella seconda gara dell'Europeo. Poi ci sarà un'area dedicata alla Regione Lazio, con cui la Figc ha recentemente stretto un accordo per la promozione sportiva e turistica. L'inaugurazione è avvenuto l'11 giugno, alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente della Figc, Gabriele Gravina, dell'ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, del sindaco di Iserlohn, Michael Joithe, e della nazionale italiana al completo. Sabato 15 giugno conferenza stampa del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, per la presentazione dello spot realizzato a Coverciano.