Di Lorenzo, il Napoli e le voci Juve: "Ho parlato con il club, quando sarà..."

"Calafiori mi ha stupito"

E proprio su Spalletti prosegue: "Il mister è sempre il solito. Un lavoratore che ama stare in campo per far capire la sua idea. Rispetto al club c'è meno tempo, sedute un po' più lunghe e qualche video in più ma sta tutto nelle sue regole. Non lo vedo cambiato, lo vedo motivato a fare bene perché è una grande occasione per tutti. Le scelte spettano al mister, gli schemi arrivano fino ad un certo punto. Dire un numero è limitante, ma sarà il mister che con 26 giocatori di grande livello con tanti che sanno interpretare più moduli". Sui compagni chiarisce: "Gruppo unito e sano senza nessuno che vuole prevalere. In campo contano i risultati ma è una buona base di partenza. Scamacca è molto forte, ha trovato continuità e ci darà una mano. Calafiori in questi primi giorni mi ha fatto impressione confermando quanto fatto a Bologna. Non lo conoscevo e mi ha stupito". Infine conclude: "Il calcio va veloce, bisogna sempre dimostrare. Quest'anno tutto negativo e non siamo riusciti a mantenere alto il livello. Il calcio è questo, il mio obiettivo è pensare alla nazionale e fare bene l'Europeo per cancellare l'ultimo brutto periodo del club. Nell'altro Europeo siamo stati a Coverciano per più tempo, ora venire qui con tanta gente dà emozione. Ci fa capire in quanti tengono all'Italia e quanti la seguono, è un motivo in più per fare meglio".