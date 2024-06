Bellingham come Cristiano Ronaldo: modello in intimo per Kim Kardashian

Così come avvenuto anche per altri campioni da David Beckham a Cristiano Ronaldo , anche Jude Bellingham ha esordito come nuovo volto della linea SKIMS, creata dall'imprenditrice, attrice e modella statunitense Kim Kardashian . Il giocatore è stato protagonista di una pubblicità che promuove la gamma di intimo maschile dell'azienda di abbigliamento. Nel video, condiviso sull'account Instagram di SKIMS, si vede Jude indossare un paio di boxer grigio scuro. Rivolgendosi alle telecamere, il calciatore ha detto: " Sono Jude Bellingham. Tutti indossano SKIMS ". Un bel cambiamento quindi per Bellingham che a pochi giorni dall'inizio di Euro 2024 è passato dall'indossare il pantaloncino della divisa di Real Madrid e Inghilterra agli slip firmati dalla celebre star dello showbiz.

Jude Bellingham superstar per Kim Kardashian

L'annuncio è stato rapidamente inondato di commenti da parte degli utenti di Instagram che hanno elogiato Kim per aver scelto Jude per la sua ultima campagna. Kim ha lanciato SKIMS per uomo lo scorso ottobre, espandendo il suo marchio da 4 miliardi di dollari con la sua nuova collezione con l'aiuto della star del calcio brasiliano Neymar, Shai Gilgeous-Alexander, e di Nick Bosa. "L'espansione nello spazio dell'abbigliamento maschile è una pietra miliare importante per il marchio e una testimonianza dell'impegno di SKIMS nel fornire soluzioni per tutti. Avere un'icona come Neymar come volto della nostra campagna di lancio, insieme all'NBA All-Star, Shai e al miglior difensore della NFL Nick. Penso che la dica lunga sul modo in cui SKIMS si è evoluto fino a diventare un marchio in grado di offrire comfort a tutti i tipi di pubblico, non solo alle donne. Sono incredibilmente entusiasta di questo nuovo capitolo per SKIMS e non vedo l'ora che tutti possano provare la nostra straordinaria gamma di prodotti", aveva dichiarato Kim al Daily Mail.