Chiesa, addio Juve nonostante addio Allegri? il Napoli e la Roma si muovono

Ma davvero Chiesa vuole andare via dalla Juventus? Andiamo con ordine. In questi giorni, Fede si sta concentrando molto sulla Nazionale. Sa che l'Europeo può essere una grande occasione per rilanciarsi dopo una stagione altalenante e due anni di rapporto complicato con Allegri. E poi? Se ne vuole andare? Beh, diciamo che, considerato che la trattativa per il rinnovo è completamente impantanata, un pensiero al futuro lo avrà sicuramente fatto. E secondo persone vicine a lui, sta anche valutando - sempre più seriamente - le offerte, comprese quelle dall'estero, per cambiare aria. In questo momento Chiesa guadagna 5,5 milioni di euro lordi a stagione, ha chiesto un aumento alla Juventus e la Juventus ha risposto no, offrendo al massimo le stesse condizioni attuali.