Diretta Italia-Albania ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto per l'esordio dell'Italia a Euro 2024: questa sera alle ore 21, al Westfalenstadion di Dortmund, la squadra di Spalletti affronterà l'Albania, allenata da Silvinho. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo B insieme a Spagna e Croazia e sono chiamati a difendere il titolo vinto nel 2021 in casa dell'Inghilterra. Ier in conferenza stampa, Spalletti ha presentato così la gara: "Noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva da scuola col pallone sottobraccio e tornava a casa la sera sudato e con le ginocchia sbucciate. Per i nostri connazionali siamo eroi, giganti, non possiamo non mettere tutto dentro la partita. Dobbiamo far vedere che siamo di queli livello, i giganti e gli eroi non hanno timore di giocare una partita di calcio. Ognuno deve avere la sua cassetta con gli attrezzi in cui svita e avvita quello che ci vuole e quello che non ci vuole". L'Albania di Sivinho è alla sua seconda presenza agli Europei, dopo l'esordio nel 2016 quando fu eliminata nel primo turno. Nel girone di qualficazione, l'Albania ha chiuso il gruppo in testa a pari punti con la Repubblica Ceca.