Diretta Spagna-Croazia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Spagna-Croazia, diretta tv e streaming

La partita tra Spagna e Croazia è in programma alle ore 18 a Berlino e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2. La diretta televisiva è prevista anche su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Skygo e Now.

