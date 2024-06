Diretta Ungheria-Svizzera ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ungheria e Svizzera scendono in campo alle ore 15 nella seconda gara del gruppo A che vede impegnate anche Germania e Scozia . La nazionale allenata da Marco Rossi è alla sua quarta presenza ad un Europeo , l'ultima nel 2021 culminata con l'eliminazione al primo turno. Nel girone di qualificazione, i magiari hanno chiuso al primo posto il gruppo G davanti a Serbia e Montenegro. La Svizzera di Murat Yakin ha invece chiuso il suo girone di qualificazione al secondo posto dietro la sorprendete Romania: per la nazionale elvetica si tratta della quinta presenza ad un Europeo, con i quarti di finale raggiunti nel 2021 come miglior risultato della sua storia.

SEGUI UNGHERIA-SVIZZERA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Ungheria-Svizzera: diretta tv e streaming

Ungheria-Svizzera, prima giornata del gruppo A, è in programma alle ore 15 al RheinEnergieStadion di Colonia e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Le probabili formazioni di Ungheria-Svizzera

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Bolla, A.Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Allenatore: Rossi. A disposizione: Dibusz, Szappanos, Balogh, Dardai, Z.Nagy, Botka, Fiola, Kata, Gazdag, Kleinheisler, Csoboth, Adam, Horvath. Indisponibili: Nego, Styles. Squalificati: -.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Shaqiri, Vargas; Amdouni. Allenatore: Yakin. A disposizione: Kobel, Mvogo, Schar, Zesinger, Stergiou, Zakaria, Jashari, Rieder, Aebischer, Steffen, Sierro, Embolo, Okafor, Duah. Indisponibili: Zuber. Squalificati: -.

ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic. IV UFFICIALE: Obrenovic. VAR: Kajtazovic. ASS. VAR: Kwiatkowski (Polonia).

Ungheria-Svizzera: scopri tutte le quote