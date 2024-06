Gli Europei, una garanzia di sorprese e imprevedibilità

Se i Mondiali non hanno quasi mai offerto sorprese (basti pensare che in 22 edizioni sono 8 le nazionali vincitrici), agli Europei l’imprevedibilità è stata spesso la regola : e infatti nell’albo d’oro ci sono 10 squadre in 16 tornei. Protagoniste inattese, a volte soltanto in una partita, altre volte addirittura fino alla fine: gli esempi più clamorosi, del secondo caso, sono quelli della Danimarca nel 1992, della Grecia nel 2004 e del Portogallo nel 2016 . Il caso della Danimarca è per certi versi il più incredibile, perché i biancorossi non erano riusciti a qualificarsi per la fase finale che si giocò in Svezia. Dieci giorni prima del via, avvenne il cosiddetto plot twist: una risoluzione Onu relativa alla guerra civile che stava dilaniando i paesi balcanici escluse la Jugoslavia e ripescò la Danimarca.

Il successo della Danimarca

Il commissario tecnico Moller Nielsen, sul quale pendeva l’ipotesi dell’esonero in vista della stagione successiva, si ritrovò a chiamare in tutta fretta i convocati, che erano già in vacanza: fu la nazionale più abbronzata della storia. Il girone era tremendo: c’erano l’Inghilterra, la Francia e la Svezia. Moller Nielsen aveva avuto pesanti dissapori con alcuni giocatori durante le qualificazioni: i fratelli Laudrup avevano addirittura rinunciato alle ultime gare. Ma per la fase finale il ct riuscì a ricucire almeno con Brian, una delle stelle insieme al portiere Schmeichel. Nelle prime due partite i danesi ottennero un solo punto e non segnarono: 0-0 contro l’Inghilterra e sconfitta 1-0 contro la Svezia. L’eliminazione era dietro l’angolo e nessuno si sarebbe meravigliato, dato il contesto. E invece, nell’ultima giornata, Larsen e Elstrup confezionarono la vittoria sulla Francia, che permise alla Danimarca di scavalcare i Bleus e pure l’Inghilterra, battuta dalla Svezia: era l’unica combinazione perché i biancorossi si qualificassero e accadde su entrambi i campi negli ultimi dieci minuti. Festeggiarono in un fast food, i danesi. Poi, il 22 giugno, affrontarono in semifinale l’Olanda, che per due volte riuscì a recuperare lo svantaggio propiziato da Larsen, servito in entrambe le occasioni da Laudrup. Ai rigori ci fu un solo errore e lo commise nientemeno che Van Basten, al quale si oppose con bravura Schmeichel. La Danimarca era in finale, in programma quattro giorni più tardi contro la Germania. Jensen segnò subito, Schmeichel effettuò parate memorabili e nella ripresa realizzò il 2-0 Vilfort che, pensate, prima e dopo le partite tornava in patria per assistere la figlia Line, malata di leucemia. Morì sei settimane dopo la fine dell’Europeo.

Il capolavoro della Grecia

La Grecia che stupì nel 2004 era reduce da una serie di fallimenti, avendo mancato la qualificazione sia agli Europei del 1996 e del 2000, sia ai Mondiali del 1998 e del 2002. A riaccendere la luce fu un tedesco, Otto Rehhagel, che nelle eliminatorie, dopo due sconfitte iniziali, vinse sempre, portando la Grecia davanti alla Spagna. Il sorteggio fu micidiale: i biancoblù si ritrovarono con il Portogallo, che giocava in casa, la Russia e ancora la Spagna. Nella partita inaugurale, la Grecia sconfisse i portoghesi 2-1 con le reti di Karakounis e Basinas: inutile quella di Cristiano Ronaldo, la prima in nazionale. Con la Spagna arrivò un 1-1 in rimonta grazie a Charisteas. Nell’ultima partita i greci persero contro la Russia, ma avanzarono ai quarti grazie a un maggior numero di reti segnate rispetto alla Spagna (con la quale c’era parità di punti e di differenza reti). Incontrarono la Francia, che aveva vinto il Mondiale del 1998 e l’Europeo del 2000, e la sconfissero ancora per merito di Charisteas. Nella semifinale la Grecia affrontò la Repubblica Ceca. Era successo che, nella primavera del 2003, fosse stata introdotta una nuova regola per i supplementari: al posto del Golden gol (il primo che segna vince), ecco il Silver gol (in caso di rete nel primo tempo supplementare bastava attendere la fine di questo per vincere). E proprio all’ultimo minuto del primo supplementare segnò Dellas. È stato l’unico match importante deciso in questo modo (l’altro fu un preliminare di Champions tra Ajax e Grazer del 2003): poi la regola venne abbandonata. Finale, dunque, e di fronte ancora il Portogallo, che dominò: 16 tiri contro 4, di cui appena uno in porta, ma fu quello determinante, firmato ancora da Charisteas.

La rivincita del Portogallo

Nel 2016 il gigantismo delle istituzioni calcistiche portò a 24 le squadre ammesse alla fase finale, disputata in Francia. Nelle eliminatorie, il Portogallo pareggiò tutte e tre le partite (contro Islanda, Austria e Ungheria) e si qualificò soltanto come una delle quattro migliori terze. Negli ottavi la nazionale di Fernando Santo sconfisse ai supplementari la Croazia con una rete di Quaresma, mentre nei quarti dovette ricorrere ai calci di rigore per eliminare la Polonia dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (Sanches rispose a Lewandowski) e supplementari. Dal dischetto il Portogallo fece 5 su 5, la Polonia sbagliò il quarto tiro con B?aszczykowski. Il 6 luglio, in semifinale, l’avversaria fu il Galles rivelazione, che si arrese a un micidiale uno due in tre minuti di Ronaldo e Nani. Per la finale, il 10 allo Stade de France di Saint Denis, nessuno aveva dubbi: la Francia appariva imbattibile. Tanto più quando, dopo appena 8 minuti, Ronaldo fu colpito duramente al ginocchio sinistro da Payet: rimase in campo ma al quarto d’ora si accasciò a terra in lacrime. Il suo Europeo era concluso: o meglio, quello da calciatore era concluso, perché Cristiano si trasformò in una sorta di allenatore aggiunto, dando per tutta la partita indicazioni e suggerimenti ai compagni. La Francia non giocò bene, ma ebbe comunque più occasioni: colpì anche un palo con Gignac. Si arrivò ai supplementari: e qui l’eroe meno prevedibile, Eder, che era entrato a 10 minuti dalla fi ne dei tempi regolamentari, inventò un destro che superò Lloris. Il cerchio si chiuse: dalle lacrime del 2004 al trionfo del 2016.