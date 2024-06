Morata gol, Yamal illumina: la Spagna avvisa l'Italia, tris alla Croazia

Spagna-Croazia, la partita

Dopo quasi una mezz'ora di studio è la Spagna ad affondare il colpo al 29': verticalizzazione di Fabian Ruiz per Morata che si presenta a tu per tu con Livakovic ed infila con il piatto sinsitro il vantaggio della Roja. Passano 3' e il centrocampista ex Napoli si mette in proprio con uno slalom al limite del limite dell'area che viene convertito in gol con un sinistro chirurgico. La reazione croata passa dai piedi Kovacic e Gvardiol, ma senza successo e allo scadere del 2' di recupero è Carvajal a calare il tris spagnolo con la deviazione sotto porta su assist di Yamal. Ad inizio ripresa il 16enne talento del Barcellona, il più giovane di sempre a partire da titolare in un Campionato Europeo, sfiora il poker. Dall'altra parte è Cucurella a salvare sulla linea un tiro di Stanisic, ma la vera occasione per i croati arriva a 10 dalla fine. Pasticcio di Unai Simon che libera Bruno Petkovic a porta spalancata, Rodri commette fallo (prende solo il giallo) e arriva il penalty per la Croazia. L'ex Verona si fa però ipnotizzare dagli undici metri e il gol che arriva sulla respinta viene annullato per invasione di Perisic (autore dell'assist) al momento del penalty. Termina 3-0, messaggio della Spagna per l'Italia e per tutte le big d'Europa.