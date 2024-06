Follia Dimarco, l'errore da scuola calcio che regala l'1-0 all'Albania

DORTMUND (Germania) - Inizio shock per l'Italia ad Euro 2024 con l'Albania capace di sbloccare il risultato appena dopo 28 secondi dal fischio d'inizio con il gol più veloce della storia degli Europei. Una doccia gelata per gli azzurri di Spalletti che vedono partire subito in salita l'avventura in Germania. A commettere la grave ingenuità che ha permesso a Bajrami di aprire le marcature è Federico Dimarco. L'esterno dell'Inter batte una rimessa laterale con molta sufficienza in direzione di Bastoni, la sfera è molto lenta e ad approfittarne è il centorcampista del Sassuolo che controlla e infila sotto l'incrocio alle spalle di Donnarumma. Un errore imperdonabile per Dimarco che ignora la possibilità di servire lungo l'out di sinistra e indirizza la palla verso il centro dell'area di rigore mettendo in evidente difficoltà i compagni di reparto.