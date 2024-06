Croazia, Dalic: "Gol Morata un errore nostro. Ora battiamo Albania e Italia"

BERLINO (Germania) - Esordio da dimenticare per la Croazia agli Europei 20204, a Berlino Modric e compagni sono stati nettamente sconfitti dalla Spagna per 3-0. Il ct Zlatko Dalic ha commentato così il duro ko al debutto nella competizione: "Non è un buon inizio, ma mi congratulo con la Spagna per la vittoria. Ci sono mancate energia e aggressività. Abbiamo faticato per i primi 15 minuti, poi abbiamo preso il possesso e il controllo del gioco ma abbiamo subito un gol a causa di un errore inusuale (Morata). La cosa peggiore è che abbiamo subito il gol nel primo tempo da un corner (Carvajal) . Non avremmo dovuto permetterlo e la partita si è decisa in quel momento - aggiunge - Analizzeremo cosa è andato storto. Abbiamo concesso molto tempo e spazio all'avversario e siamo stati puniti. Ci restano due partite nella fase a gironi. Dobbiamo concentrarci su quelle e cercare di ottenere due vittorie".