Diretta Serbia-Inghilterra ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Euro 2024 entra nel vivo e questa sera toccherà a Serbia e Inghilterra dare spettacolo nel primo turno della fase a gironi. Grande attesa per il debutto di Dusan Vlahovic nella competizione continentale: il centravanti della Juventus è subito chiamato a fare la differenza contro una delle favorite per il successo finale. La sfida è stata presentata nella giornata di ieri dal ct Stojkovic in conferenza stampa: "Bellingham? Penso che sarà un futuro Pallone d'oro. È impressionante quello che mostra con la maglia del Real Madrid, è molto giovane ma così potente. Non possiamo concedergli troppo spazio o tempo per penetrare nello spazio, è sicuramente un giocatore molto importante per l'Inghilterra". La formazione di Southgate, dall'altro lato, vuole riscattarsi dopo la finale persa nell'ultima edizione contro l'Italia. Le due squadre scenderanno in campo dopo l'altro match del Gruppo C che si disputerà tra Slovenia e Danimarca.