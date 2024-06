Shock agli Europei: minaccia tutti con un martello, la polizia gli spara

Paura ad Amburgo prima della sfida tra Polonia e Olanda valevole per il primo turno di Euro 2024. Nella mattinata di oggi, intorno alle 12:30, i tifosi olandesi si stavano incamminando sulla Reeperbahn in direzione Volsparkstadion quando un uomo ha cercato di ferirli utilizzando un martello. La polizia ha provato a fermarlo con dei gas lacrimogeni, ma poi è stata costretta a ricorrere all'utilizzo di armi da fuoco. Sono partiti quattro colpi di pistola e l'uomo in questione attualmente attualmente risulta in gravi condizioni di salute. In merito a quanto accaduto, dopo le indiscrezioni della Bild, è arrivato anche il comunicato ufficiale della polizia di Amburgo.