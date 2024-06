Gakpo-Weghorst gol, l'Olanda rimonta e batte all'esordio la Polonia di Szczesny

Polonia-Olanda, il match

Partono forte gli Oranje con Szczesny costretto prima del quarto d'ora a difendersi dai tentativi di Gakpo, Reijnders e Xavi Simons. Tutte soluzioni senza successo e allora al 16' è la Polonia a passare al primo affondo: corner di Zielinski sul primo palo, Dumfries non arriva e Buksa di testa sblocca il risultato. L'Olanda si ributta in avanti e il portiere della Juventus prima si esalta su Van Dijk poi viene graziato da Depay che spara alto da ottima posizione. Continua il forcing degli uomini di Koeman e al 29' arriva il pari: discesa di Gakpo che spara dal limite con deviazione di Salamon fatale per Szczesny. Prima dell'intervallo l'attaccante del Liverpool e Depay sciupano altre due chance e al riposo il risultato resta in perfetto equilibrio. Parità che nella ripresa viene messa in pericolo, dopo un tentativo polacco di Kiwior, da Dumfries che trova davanti a sè un super Szczesny. L'Olanda come nella prima frazione ci prova con maggiore insistenza e all'84' la rimonta è servita: Weghorst gioca il primo pallone della sua gara e da dentro l'area di rigore punisce Szczesny che questa volta non può nulla. Gli uomini di Probierz tentano l'assalto finale, ma al triplice fischio è festa oranje.