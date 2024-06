Favola Eriksen: gol tre anni dopo l'infarto ma non basta alla Danimarca

STOCCARDA (Germania) - Un cerchio che si chiude. Può essere visto così il gol di Christian Eriksen che, al 18' del primo tempo della sfida valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei, ha illuso la Danimarca contro la Slovenia dell'udinese Bijol e del doriano Stojanovic (restano invece in panchina Ilicic e Lovric). L'ex Inter, infatti, protagonista di una bella giocata in occasione del momentaneo 1-0, il 12 giugno di tre anni fu vittima di un arresto cardiaco in campo al 43' del match di Euro 2020 contro la Finlandia. In seguito, al talentuoso centrocampista attualmente in forza al Manchester United venne impiantato un defibrillatore sottocutaneo per la prevenzione secondaria dell'infarto, grazie al quale ha avuto la possibilità di tornare a giocare. Ad ogni modo, a 'rovinare' la festa a ct Hjulmand - che si è affidato al bolognese Kristiansen e agli ex atalantini Hojlund e Maehle (quest'ultimo a gara in corso), lasciando in panchina Kjaer, fresco di addio al Milan, e il romanista Kristiansen - chi ha pensato Janza al 77', che ha fissato il punteggio sull'1-1. Con questo pareggio, in attesa del match tra Inghilterra e Serbia in programma stasera, Danimarca e Slovenia guidano la classifica del gruppo C con un punto a testa.