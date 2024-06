Europei in diretta, il disgustoso gesto del ct che imbarazza il calcio

Immagini poco felici quelle catturate a bordo campo durante la sfida tra Polonia e Olanda valida per la prima giornata del Girone D. La squadra di Szczesny e compagni ha perso in rimonta per 2-1, con Gakpo e Weghorst che hanno risposto al vantaggio firmato da Buksa. Esordio vincente dunque per Koeman, che tuttavia ha fatto parlare di sé per un gesto ripreso prontamente dalle telecamere della BBC e che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. Immagini inequivocabili che richiamano alla memoria quelle dell'ex ct della Germania Joachim Low, protagonista qualche anno fa proprio dello stesso gesto...