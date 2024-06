Bellingham irrompe all'Europeo: festa Inghilterra, la Serbia di Vlahovic ko

Esordio vincente per l'Inghilterra, che nella prima gara dell'Europeo - diretta da Daniele Orsato - supera la Serbia con il finale di 1-0 firmato Bellingham (al 26º gol stagionale). Un successo che consente dunque alla selezione di Southgate di portarsi in testa alla classifica del Girone C davanti a Danimarca e Slovenia, che nel pomeriggio non sono andate oltre l'1-1. La fida della AufSchalke Arena, è stata preceduta da violenti scontri che hanno avuto luogo presso un locale di Gelsenkirchen, con il coinvolgimento di un gruppo di tifosi serbi e di una fazione formata secondo i media locali da sostenitori della nazionale albanese. L'Inghilterra affronterà la formazione di Hjulmand nella sfida in programma giovedì 20 giugno alle ore 18, mentre Vlahovic e compagni scenderanno in campo contro la Slovenia lo stesso giorno alle ore 15.