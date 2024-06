Diretta Romania-Ucraina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Romania e Ucraina pronte a esordire a Euro 2024. Le selezioni di Iordanescu e Rebrov sono attese alle ore 15 sul campo dell'Allianz Arena di Monaco per aprire ufficialmente i giochi del Girone E, che vede in gara anche Belgio e Slovacchia, il cui esordio è invece programmato per le ore 21. Gli ucraini si sono guadagnati un posto nel torneo chiudendo al terzo posto nel girone di qualificazione alle spalle di Inghilterra e Italia - gli Azzurri guadagnarono una posizione grazie al bilancio degli scontri i diretti - eliminando poi agli spareggi Bosnia e Islanda. Bene anche il cammino della squadra di Iordanescu, che si piazzò davanti alla più quotata Svizzera. Tuttavia, nell'ultima amichevole disputata contro il Liechtenstein, i rumeni non andati oltre lo 0-0.