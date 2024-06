Vlahovic, colloquio e scambio di maglia con Bellingham. Poi messaggio a Motta!

Vlahovic, messaggio a Thiago Motta

L'attaccante serbo non è riuscito ad incidere, l'unico tiro in porta è arrivato solo all'82' trovando Pickford pronto alla parata. Ai microfoni della Rai il giocatore bianconero ha commentato quell'occassione e la sua partita: "Era un tiro difficile, lui era posizionato bene. Da quella situazione ho tirato fuori il massimo, Però per il primo tempo non sono molto soddisfatto, potevo fare molto meglio, ho giocato comunque in una posizione che non è mia, per me era molto difficile. Ma il mister ha deciso così, io sono qua, sempre a disposizione della squadra, quello che mi chiedono io lo faccio, perchè per me è un piacere rappresentare il mio Paese. Dopo 24 anni siamo qua, lo meritiamo, però non ci sono scuse, so cosa si aspettano da me, senza ombra di dubbio, devo fare meglio e spero di fare meglio nelle prossime due partite".