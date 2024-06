Diretta Austria-Francia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Austria e Francia si preparano a esordire agli Europei di Gemania. Le formazioni di Rangnick e Deschamps scenderanno in campo alle ore 21 alla Esprit Arena di Dusseldorf, nel match valido per la prima giornata del Girone D del torneo. Le altre due nazionali in gara, Polonia e Olanda, si sono affrontate domenica 16 giugno. A conquistare i primi 3 punti del Gruppo è stata la formazione di Koeman. I Bleus risultano tra i favoriti per il titolo, mentre gli austriaci si sono guadagnati un posto nella competizione piazzandosi al 2º posto nel girone di qualificazione alle spalle del Belgio. La formazione di Deschamps ha fatto parlare di sé nei giorni precedenti il debutto, per alcune dichiarazioni extra-calcistiche di Dembelé, Mbappé e Thuram in merito alle elezioni legislative indette dal presidente Macron. Il prossimo giocatore del Real Madrid inoltre, ha confermato che non prenderà parte agli impegni della nazionale ai Giochi di Parigi.