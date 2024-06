Lukaku, quanti errori: Belgio, clamoroso ko contro la Slovacchia di Calzona

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Inizia con un'incredibile sconfitta l'avventura del Belgio di ct Domenico Tedesco a Euro2024 . La nazionale dei Diavoli Rossi, infatti, con Lukaku in campo dal 1' - a cui il Var annulla due reti al 56' e all'86' - e De Ketelaere per 90' in panchina, esce sconfitta di misura - nel 'derby' tra tecnici italiani - dalla Slovacchia di Francesco Calzona , che schiera l'ex Inter Skriniar, Kucka (in Italia con Genoa, Milan e Parma), i veronesi Duda e Suslov (quest'ultimo a gara in corso), il napoletano Lobotka e l'ascolano Duris subentrato nel corso della ripresa al match winner Schranz, la cui rete dopo 7' permette ai Falchi di agganciare la Romania in testa alla classifica del gruppo E.

La cronaca del match

Al 2' dopo un tocco di De Bruyne in area, Lukaku ha la palla dell'1-0 ma la calcia sul corpo di Dubravka da pochi passi. Un errore pesante, perché sul fronte opposto, alla prima chance, la Slovacchia non perdona. Al 7' Doku sbaglia un disimpegno in orizzontale e avvia l'azione dell'1-0: Kucka calcia dal limite dell'area e Casteels respinge, ma il portiere non può nulla sulla ribattuta vincente di Schranz. Gli errori individuali sono tanti e l'occasione per il pareggio del Belgio la serve al 21' Dubravka. Il portiere regala palla a Trossard, ma il fantasista dell'Arsenal alza troppo la mira e non inquadra la porta lasciata sguarnita. Uno squillo a testa nel finale del primo tempo. Al 40' Haraslin impegna Casteels con un gran destro al volo, mentre due minuti dopo Lukaku spreca un'altra grande chance a tu per tu col portiere avversario. Al 56' l'attaccante romanista trova finalmente il gol in spaccata, ma stavolta è il Var a negargli la rete per la posizione di fuorigioco sul colpo di testa di Onana. Bakayoko è la prima mossa dalla panchina di Tedesco ed è lui a sfiorare l'1-1, ma un salvataggio di Hancko protegge il risultato. Nella serata maledetta di Lukaku si aggiunge un altro gol annullato. Il violento tiro di sinistro per il pareggio è bellissimo, ma il Var ristabilisce l'1-0 per un tocco di mano del neo-entrato Openda ad inizio azione. Il risultato non cambia. Lukaku e il Belgio torneranno in campo sabato contro la Romania, mentre la Slovacchia il giorno prima dovrà vedersela contro l'Ucraina.