Lukaku gol ma Meler annulla col Var: chip nel pallone e grafico, cosa è successo

FRANCOFORTE DEL MENO (Germania) - Romelu Lukaku, con due gol divorati ed altrettanti annullati dal Var, è stato il protagonista negativo del match perso clamorosamente dal Belgio di Domenico Tedesco contro la Slovacchia di Francesco Calzona, valido per la prima giornata del Gruppo E di Euro2024. Delle due reti non convalidate dalla tecnologia, in particolare, è la seconda, quella arrivata al minuto 86, a portare con sé con una serie di riflessioni nel post-partita.