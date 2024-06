La Francia di Mbappé e Rabiot vince all’esordio: autogol Wober, Austria ko

DÜSSELDORF (GERMANIA) - Alla Francia basta l'autorete di Wober al 38' del primo tempo per superare l'Austria alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf nella gara d'esordio a Euro 2024. I vicecampioni del mondo agganciano così l'Olanda (vittoriosa per 2-1 in rimonta contro la Polonia al debutto) in vetta al Gruppo D mentre la selezione di Rangnick resta indietro in compagnia della Polonia di Szczesny. Il ct dei Galletti Didier Deschamps manda in campo dal primo minuto i milanisti Maignan e Theo Hernandez, l'interista Thuram e lo juventino Rabiot, uscito al 71' (Camavinga al suo posto). Dall'altra parte del campo titolare il bolognese Posch mentre inizia al 59' la partita di Arnautovic, entrato al posto di Gregoritsch, preferitogli da Rangnick a inizio gara. Venerdì 21 giugno alle 18 l'Austria sfida in una gara da dentro o fuori la Polonia all'Olympiastadion di Berlino mentre alle 21 la Francia se la vedrà contro l'Olanda alla Red Bull Arena di Lipsia.

Euro 2024, Austria-Francia 0-1: la cronaca La prima occasione della gara ce l'ha la Francia, dopo nemmeno dieci minuti, con l'azione in ripartenza che libera sulla sinistra Mbappé, rapido ad entrare in area e calciare sul primo palo trovando però la parata di Pentz. La squadra di Deschamps appare estremamente veloce negli scambi e nelle transizioni, ma con poca efficacia in zona gol, di fronte ad un'Austria ordinata e aggressiva. Gli austriaci, infatti, si fanno vedere pericolosamente al 36', sul servizio di Gregoritsch per Sabitzer, che in acrobazia mette Baumgartner davanti a Maignan, bravo a respingere da due passi con i piedi. Passano però due minuti ed è la Francia a sbloccare il parziale, con l'accelerazione sulla destra di Mbappé che supera Mwene con un doppio passo e mette in area il pallone deviato da Wober nella propria porta.

Vantaggio francese ma primo tempo complessivamente in equilibrio, che potrebbe tuttavia svanire al 55', con la fuga a campo aperto di Mbappénon lucido però a tu per tu con Pentz nell'inquadrare la porta. Occasione clamorosa per il raddoppio dei Bleus, che continuano a spingere e al 68' vanno ancora vicini al gol con un tracciante incrociato di Thuram ancora parato in tuffo da Pentz. Francia che non riesce a chiudere definitivamente i giochi, in un finale fatto di diverse interruzioni che portano ai nove minuti di recupero concessi dalla direzione di Gil Manzano, al termine dei quali è proprio la formazione di Deschamps a spuntarla. Classifiche Euro 2024

