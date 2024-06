Diretta Portogallo-Repubblica Ceca ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA DI PORTOGALLO-REPUBBLICA CECA SUL NOSTRO SITO

Portogallo-Repubblica Ceca: diretta tv e streaming

Portogallo-Repubblica Ceca, prima giornata del gruppo F, è in programma alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lipsia e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Le probabili formazioni di Portogallo-Repubblica Ceca

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mendes; Palhinha, Vitinha, Fernandes; B.Silva, Ronaldo, Leao. Allenatore: Martinez. A disposizione: Rui Patricio, Jose Sà, Inacio, antonio Silva, Dalot, Semedo, Joao Neves, Ruben Neves, Danilo, Nunes, Jota, Neto, Conceicao, Joao Felix, Ramos. Indisponibili: -. Squalificati: -.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Zima, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, D.Jurasek; Hlozek, Schick. Allenatore: Hasek. A disposizione: Kovar, Jaros, Vitik, Vlcek, Hranac, Sevcik, Cerv, Doudera, Sulc, Lingr, M.Jurasek, Cerny, Chytil, Kuchta, Chory. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Guida (Italia). ASSISTENTI: Meli-Peretti. IV UFFICIALE: Obrenovic (Slovenia). VAR: Irrati (Italia). ASS. VAR: Valeri (Italia)-San (Svizzera).

