Diretta Turchia-Georgia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (GERMANIA) - Alle ore 18, al Signal Iduna Park di Dortmund, inizia l'Europeo di Turchia e Georgia. Tanta Serie A in campo nella gara d'esordio del Gruppo F. C'è grande curiosità per vedere all'opera la nazionale di Vincenzo Montella, da molti indicata come possibile rivelazione di Euro 2024. Qualificatasi come prima forza del Girone D davanti alla Croazia, per la selezione turca si tratta della sesta partecipazione alla kermesse continentale con gli ottomani che sognano almeno di eguagliare la semifinale centrata nel 2008 in Austria e Svizzera. Dall'altra parte del campo, invece, esordio assoluto per la nazionale guidata dall'ex calciatore francese Willy Sagnol, che ha strappato il pass per la competizione in Germania chiudendo al quarto posto il Gruppo A e superando Lussemburgo (2-0 in semifinale) e Grecia (4-2 dcr in finale) nei playoff.