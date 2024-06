Kostic, arriva il verdetto: quanto resta fuori per l'infortunio al ginocchio

Arriva il verdetto sulle condizioni di Filip Kostic dopo l'infortunio patito contro l'Inghilterra nell'esordio della Serbia ad Euro 2024 e non sono buone notizie. Lo scontro sul finire del primo tempo costa caro al giocatore della Juventus che conferma le brutte sensazioni ravvisate immediatamente sul campo di gioco: Europeo concluso. Dopo il ritorno da Gelsenkirchen, nel ritiro della Nazionale è stato accertato che l'esterno bianconero ha subito un grave infortunio dopo un duello vicino alla linea laterale che ha portato all'interessamento dei legamenti del ginocchio. Una spiacevole notizia per la Serbia, ma anche per la sua squadra di club.