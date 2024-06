Yildiz, fuorigioco incredibile a Euro 2024: l’episodio del talento Juve in Turchia-Georgia

Il calcio al tempo del VAR . Kenan Yildiz aveva segnato il suo primo gol al 27' di Turchia-Georgia , ma l'urlo di gioia è rimasto strozzato in gola. Cancellata l'esultanza per la zampata con cui, alla Signal Iduna Park di Dortmund , aveva raddoppiato per la nazionale allenata da Montella realizzando la sua prima rete a un Europeo .

Yildiz, perché il suo gol contro la Georgia è stato annullato

Il classe 2005 della Juventus è corso verso la bandierina sfoderando la sua classica linguaccia alla Del Piero, ha liberato tutta la sua gioia per la rete che avrebbe indirizzato la partita sui binari turchi, ma in pochi istanti è passato alla disperazione: fuorigioco. Di quanto? La punta del piede destro. Guler si era involato sulla fascia destra tentando un tiro cross deviato da Kokcu in mezzo all'area, dietro di lui era spuntato Yildiz che aveva insaccato (invano) in rete. A completare la beffa il pari di Mikautadze cinque minuti più tardi che ha mandato le squadre al riposo in parità.