Yildiz stoppato, Arda Guler da favola: festa Turchia alla prima degli Europei

Esordio vincente per Yildiz e compagni. Al Westfalenstadion, la Turchia supera la Georgia di Kvaratskhelia nell'incontro valido per la prima giornata del Girone F dell'Europeo, con il finale di 3-1. Un risultato arrivato al termine di una gara instancabile, con tante occasioni su entrambi i lati del campo, e che consente inoltre alla formazione di Montella di spendere i primi 3 punti nella classifica del Gruppo che condivide inoltre con Portogallo e Repubblica Ceca. Nella prossima giornata di Euro 2024, i turchi torneranno allo stadio del Borussia Dortmund per affrontare i lusitani nella gara in programma il 22 giugno alle ore 18, dopo la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca delle ore 15.