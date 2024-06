Ronaldo a secco, il figlio d’arte no: Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

Esordio vincente per il Portogallo di Cristiano Ronaldo , che alla Red Bull Arena supera la Repubblica Ceca con il finale di 2-1 - gara arbitrata da Marco Guida - . Un successo sofferto e arrivato nel finale sotto la pioggia battente di Lipsia. Il risultato, valido per la prima giornata del Girone F, segue quello della Turchia contro la Georgia . Al Westfalenstadion, gli uomini di Montella si sono imposti con il risultato di 3-1, e pertanto salgono al comando del Gruppo . Nel prossimo impegno del torneo , i lusitani affronteranno Yildiz e compagni nel match in programma il 22 giugno alle ore 18 a Dortmund, dopo la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca delle ore 15 sul campo del Volksparkstadion.

Il racconto della partita

Portogallo subito in controllo del gioco, con un pressing insistente che non lascia spazi agli avversari. I lusitani vanno vicini al vantaggio dapprima con Ronaldo e in seguito con Leao, ma nessuno dei due trova l'impatto con la palla a pochi metri dalla porta. Alla mezzora, l'ex attaccante bianconero spaventa ancora la difesa ceca, lanciandosi in un 1 contro 1 con Stanek che indovina i tempi dell'uscita. Al duplice fischio le marcature restano inviolate. Nella ripresa, la formazione di Martinez continua a condurre la partita, con la Repubblica Ceca schiacciata nella propria metà campo.

Poi, scoccata l'ora di gioco, gli uomini di Hasek si portano in vantaggio con un tiro da fuori area di Provod. Il Portogallo torna alla carica, e al 69' riportano il risultato in parità grazie a una incursione in area che provoca l'autorete di Hranac. All'80', seconda azione offensiva della gara per la selezione ceca, che costringe la difesa lusitana a intervenire per non andare nuovamente sotto. Pochi minuti dopo, Diogo Jota va a segno dopo il palo colpito da Ronaldo - servito con un bel traversone dall'altro ex bianconero Cancelo - . Il Var però rileva l'offside di CR7. A regalare la vittoria al Portogallo è Francisco Conceçao - figlio dell'ex centrocampista e attuale allenatore Sergio - che si fionda sul pallone a pochi passi dalla porta.