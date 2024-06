Diretta Croazia-Albania ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Croazia torna in campo dopo il ko contro la Spagna. La formazione di Dalic affronta l'Albania nel match valido per la 2ª giornata del Girone B, che si chiuderà con la sfida tra le Furie Rosse e l'Italia di Spalletti - gara in programma giovedì 20 giugno alle ore 21 - . Modric e compagni sono chiamati a vincere per compiere il primo passo nella corsa alla qualificazione. La selezione di Sylvinho ha esordito col botto in questo Europeo, portandosi in vantaggio contro gli Azzurri dopo appena 23 secondi di gioco con Bajrami: un gol che è valso il record della marcatura più veloce nella storia del torneo. Tuttavia, l'Albania ha poi ceduto la scena agli avversari per il resto della partita, riservandosi solo un brivido nel finale e uscendo dunque sconfitta dal Westfalenstadion. La classifica del Girone vede così al comando la Spagna seguita dall'Italia. Al 3º posto la selezione albanese, ultima con 0 gol fatti la Croazia.