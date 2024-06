Diretta Germania-Ungheria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

STOCCARDA (GERMANIA) - Alle ore 18 , alla Stuttgart Arena di Stoccarda , la Germania sfida l' Ungheria nel secondo turno del Gruppo A di Euro 2024 . Al debutto i padroni di casa hanno superato con un nettissimo 5-1 (risultato pù largo del primo turno) la Scozia nella gara inaugurale del torneo, centrando l'ottavo successo nel primo match di un Europeo (record). Il ct dei teutonici Julian Nagelsmann , soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, guarda però avanti: "Dobbiamo vincere molte altre partite se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo". Avvio decisamente diverso per la selezione di Marco Rossi , sconfitta all'esordio dalla Svizzera (3-1). Quella contro i padroni di casa, dunque, per i magiari potrebbe già essere quasi una sfida da dentro o fuori. Domenica 23 giugno alle ore 21, poi, nell'ultimo turno la Germania sfiderà gli elvetici di Murat Yakin a Francoforte sul Meno mentre, in contemporanea, l'Ungheria se la vedrà contro la Scozia a Stoccarda.

Germania-Ungheria: diretta tv e streaming

Germania-Ungheria, gara valida per il secondo turno del Gruppo A di Euro 2024, è in programma alle ore 18 alla Stuttgart Arena di Stoccarda e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Le probabili formazioni di Germania-Ungheria

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Kroos, Andrich; Wirtz, Gündogan, Musiala; Havertz. Ct: Nagelsmann.

A disposizione: Ter Stegen, Baumann, Henrichs, Koch, Anton, Schlotterbeck, Raum, Can, Gross, Müller, Sané, Führich, Undav, Beier, Füllkrug.

UNGHERIA (3-4-3): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Á. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, Varga. Ct: Rossi.

A disposizione: Dibusz, Szappanos, Dardai, Z. Nagy, Styles, Botka, Fiola, Kata, Gazdag, Kleinheisler, Csoboth, Adam, Horvath.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). ASSISTENTI: Steegstra-De Vries. IV UFFICIALE: Gozubuyuk. VAR: Dieperink. ASS. VAR: Van Boekel-Atwell (Inghilterra).

