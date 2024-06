Diretta Scozia-Svizzera ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI SCOZIA-SVIZZERA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Scozia-Svizzera: diretta tv e streaming

Scozia-Svizzera, seconda giornata del Gruppo A di Euro 2024, è in programma alle ore 21 al Cologne Stadium di Colonia e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Classifiche Euro 2024