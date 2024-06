Eva, due posti nel cuore: prima l'Albania...poi la Juventus

Eva Murati ha assistito all'esordio dell' Albania a Euro 2024 contro l'Italia . La giornalista era seduta sugli spalti del Signal Iduna Park mentre guardava il suo paese affrontare gli Azzurri, per poi festeggiare con gli altri tifosi albanesi quando gli uomini di Sylvinho hanno spiazzato l'Italia segnando dopo appena 23 secondi dall'inizio della partita. Una gioia durata poco, grazie alle reti di Bastoni e Barella che hanno portato alla vittoria della Nazionale italiana. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla celebrity albanese che ha una grande popolarità in tv e sui social.

Chi è Eva Murati: carriera e vita privata

Nata ad Elbasan il 25 maggio 1995, Eva Murati è un'attrice e conduttrice televisiva albanese. Quando aveva 6 anni si è trasferita a Tirana con la famiglia. Ha due fratelli più piccoli ed è la nipote di Pandi Stratobërdha, ingegnere idrotecnico, fondatore dell'Università di Tirana nel 1957 e membro dell'Accademia delle Scienze dell'Albania. Ha frequentato la scuola italiana dove ha imparato a parlare italiano. Dopo aver completato il liceo, ha proseguito la sua carriera accademica e si è laureata in giurisprudenza. Durante gli anni scolastici ha gareggiato per diversi anni alle Olimpiadi di Matematica e Cultura Generale, dove ha ottenuto l'8° posto nella classifica nazionale.

Quando aveva 15 anni ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo attraverso apparizioni in spot pubblicitari e lavori di modella. Eva ha condotto il suo primo programma televisivo Antilope nel 2013 e poi è stata co-conduttrice con Adi Krasta Duartrokitje, entrambi su Agon Channel. Nel 2015 la Murati è stata scelta per rappresentare l'Albania nello spot Vodafone Italia. Nel 2016 il trasferimento a Vizion Plus, dove ha condotto Miss Universo Albania e VIP Zone. Attualmente sta conducendo la Studio UEFA Champions League e la Sports Week di Tring Sport. La 29enne è anche un'attrice: ha debuttato al cinema in The Outlaw nel 2013. Ha poi recitato nel 2017 in Ti mund të më quash Xhon, quindi nella serie tv Skanderbeg. Il suo progetto più recente è Familja Kuqezi, attualmente in fase di riprese.

Eva Murati e quella passione per la Juve

Grande sostenitrice attivista per i diritti degli animali, Murati è diventata anche sostenitrice della Croce Rossa Albanese. Considerata una femminista, è sempre stata una sostenitrice dell'uguaglianza di genere. Ha spesso affermato che ci dovrebbero essere più riforme per aiutare l'emancipazione delle donne, specialmente in Albania. Parla correntemente inglese, italiano e spagnolo e ha una conoscenza di base del francese.

Tra le sue passioni c'è anche il calcio e soprattutto la Juventus, come dimostrano i diversi scatti social con la maglia bianconera. Suo padre Erjon era un calciatore. Su Instagram vanta 941mila seguaci.