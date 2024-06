Yildiz tanta volontà, super Guler, Kvaratskhelia…: pagelle Turchia-Georgia

Gunok 5 Al di là del rivedibile intervento sull’1-1 di Mikautadze, dà sempre l’impressione di essere approssimativo e poco sicuro nelle prese.

Muldur 6.5 Un gol da cineteca e tante giocate intelligenti.

Akayd?n 7 Prestazione sontuosa su Kvara e compagni, coronata dal colpo di testa finale che evita il gol di Davitashvili.

Bardakci 5 Paracarro difensivo, nelle azioni decisive della Georgia lui è sempre in ritardo o fuori posizione.

Kad?oglu 6 La cosa migliore che fa è l’azione che porta al gol di Muldur, ma spesso è impreciso nella rifinitura.

Calhanoglu 6 Prestazione ordinata con qualche tocco dei suoi, ma la posizione più arretrata, con tanti attaccanti di qualità in avanti lo rende meno velenoso in avanti.

Ayhan 6.5 Il palo gli nega la gioia del gol dopo 10’ (che meriterebbe), ma la sua prestazione è preziosa per il numero di palle recuperate.

Demiral (34’ st) 6 Attento.

Güler 7.5 Sarebbe stato il migliore in campo anche senza il gol con ‘tiraggiro’ che ha deciso la gara, ma poi ha voluto mettere la ciliegina sulla torta e allora il voto si alza.

Yazici (34’ st) 6 Costringe al miracolo Mamardashvili.

Kokçu 6 Buono il lavoro in inserimento per dirigere il gioco nell’intasatissima retroguardia georgiana.

Yildiz 6.5 Al 14’ impegna Mamardashvili, poi gli annullano un gol per una punta di piede troppo avanti (fuorigioco). Non è bravo in copertura su Kakabadze quando suggerisce l’1-1, ma ci mette tanta volontà.

Akturkoglu (40’ st) 6.5 Un gol da ‘fuga per la vittoria’.

Yilmaz 5.5 Si vede che il ruolo di punta centrale non è il suo: in mezzo è impalpabile, più esterno rifinisce meglio per i compagni.

Ct Montella 6.5 Dà coraggio ai baby e lo ripagano: la Turchia vola.

