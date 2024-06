Il mercato in uscita e in entrata: ecco che faccia avrà la Juventus di Motta

E in uscita, non adesso, ma alla fine dell’Europeo, potrebbe ritrovarsi Federico Chiesa, a un anno ormai dalla scadenza di contratto. L’esterno azzurro piace alla Roma, al Napoli e anche al Bayern Monaco, mentre Giuntoli ha fatto il suo nome con più interlocutori nei recenti viaggi a Londra. Semi lasciati cadere a terra, in attesa di scoprire se germoglieranno. arriva stef anelli Dopo Pompilio, intanto, è in arrivo a Torino un altro tassello dello staff di Giuntoli. Il Pisa e il ds Stefano Stefanelli comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza nel 2025", il comunicato del club toscano di ieri. Stefanelli in bianconero guiderà l’area dello scouting.