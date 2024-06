La gara con Israele crea problemi in Belgio: Nations League nella bufera

Euro 2024 è appena iniziato, ma il calcio non si ferma mai e gli occhi sono puntati sulla Nations League 2024/2025. E' iniziata la programmazione degli eventi con il girone dell'Italia in Lega A che rischia di finire nel caos: ecco il perchè. Nel gruppo A2 gli azzurri si ritrovano con Francia, Belgio e Israele ed è proprio la sfida tra i Diavoli Rossi e la selezione israeliana che sta destando più di qualche preoccupazione a Bruxelles. Il paese israeliano è oggetto in tutto il mondo di contestazioni legate alla guerra a Gaza e per questo le autorità cittadine della capitale belga ritengono impossibile ospitare questo match.