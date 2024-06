Shaqiri risponde a McTominay e avvicina la Svizzera agli ottavi, primo punto per la Scozia

Scozia-Svizzera 1-1, la cronaca

Dopo due angoli nei primi minuti, al 13' arriva il gol: contropiede velocissimo, finalizzato dal tiro di McTominay. Sommer è sulla traiettoria, ma la deviazione di Schar lo inganna. E' un'altra Scozia rispetto a quella travolta dalla Germania, più alta e compatta, ma basta una disattenzione a rovinare la bella partenza. Al 26' Ralston sbaglia il disimpegno e serve Shaqiri. Il suo destro di prima intenzione si infila all'incrocio dei pali. Incassato il pari, la squadra di Clarke ha un momento di sbandamento e Ndoye va vicinissimo al gol. E' bravo Gunn a deviare in angolo. La risposta scozzese è affidata (41') al tiro al volo di Adams sugli sviluppi di un angolo, ma Sommer è attento e blocca. La Svizzera non vuole farsi sorprendere e nella ripresa si rovescia in avanti. Si lotta su ogni pallone, la Scozia non ci sta a perdere terreno, soprattutto nei duelli aerei. Agli uomini di Yakin il pareggio potrebbe bastare, ma prima Vargas (parata di Gunn), poi Ndoye (fuori di pochissimo, nel tentativo di contrastare il bolognese si fa male Tierney che esce in barella) cercano i tre punti. Embolo prende il posto di Shaqiri. La Svizzera alza ancora i giri e, contro una difesa non impeccabile, arriva al tiro più spesso. Ma al 22' è la Scozia a sfiorare il nuovo vantaggio, quando sul cross di Robertson il colpo di testa di Hanley centra il palo alla destra di Sommer. Dove non arriva con la tecnica, l'11 di Clarke sopperisce con cuore e grinta, sospinto dall'entusiasmo dei propri tifosi. Ha bisogno di vincere e nel finale la Svizzera è schiacciata nella propria metà campo. Da lì scatta Embolo, che con un delicato pallonetto poi scavalca Gunn, ma è in fuorigioco. Finale in apnea, con la Scozia all'assedio dell'area avversaria. Ma la diga svizzera regge senza tremare.