Diretta Serbia-Slovenia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Serbia e Slovenia tornano in campo nell'incontro valido per la 2ª giornata del Girone C. Al match d'esordio a Euro 2024, le due formazioni hanno affrontatto rispettivamente Inghilterra e Danimarca. Vlahovic e compagni sono usciti sconfitti dalla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, dove alla nazionale dei Tre Leoni è bastata la rete di Bellingham per portarsi in testa al Gruppo. La selezione di Kek è invece reduce dal pareggio con la Danimarca: alla rete di Eriksen ha infatti poi risposto il difensore Janza. Pertanto, la Serbia di Stojkovic - che dovrà fare a meno dell'infortunato Kostic - è chiamata a fare risultato per unirsi alla corsa per la qualificazione agli ottavi. Terzo e ultimo appuntamento del Girone in programma il 25 giugno.