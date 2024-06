L’incredibile differenza tra Italia e Spagna: mercato e caso Nico Williams

Se il valore di mercato delle due rose fosse un parametro determinante, stasera potremmo anche non scendere in campo. Il sito specializzato Transfermarkt quantifica in 965 milioni di euro la valutazione dei cartellini dei giocatori convocati dalla Spagna, contro i 705 milioni degli azzurri. La differenza di “peso” tra le due rose è comunque indicativa sul fatto che a Gelsenkirchen l’Italia sia attesa da un Everest, come peraltro mostrano pure i precedenti con la Spagna che non battiamo nei novanta minuti dal 2-0 firmato Chiellini-Pellè agli Europei del 2016. Era il 27 giugno e, grazie a quella vittoria, la Nazionale allora allenata da Antonio Conte conquistò il pass per i quarti di finale. Poi gli spagnoli li avremmo battuti pure il 6 luglio 2021, nella semifinale dell’ultima rassegna continentale, ma “soltanto” ai rigori, con il decisivo errore di Alvaro Morata. Il cui cartellino viene valutato 16 milioni da transfermarkt: parametro che potrebbe tornare utile nelle prossime settimane, alla luce del fatto che il centravanti ha manifestato l’intenzione di lasciare la Liga per tornare proprio nel nostro campionato dove si sente a casa.